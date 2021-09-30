Фермеры Боливии требуют ослабить влияние высшего руководства страны на рынок растений

В Боливии продолжаются столкновения правоохранителей и производителей коки. Фермеры требуют ослабить влияние высшего руководства страны на рынок растений. Конфликт вылился в масштабные противостояния. Полиция разогнала группы, применив баллончики со слезоточивым газом. По оценкам специалистов, сейчас в стране идет борьба за влияние на производство порядка сотни тысяч ферм по выращиванию кокаиновых кустов. В некоторых регионах Боливии такой бизнес является легальным.