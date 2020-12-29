ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Фермеры Боснии и Герцеговины вышли на акцию протеста

Сотни тракторов выстроились у таможенного терминала - аграрии недовольны чрезмерным иностранным импортом сельхозпродукции. По словам митингующих, они не могут конкурировать с ценами на иностранные товары. Планировалось заблокировать терминалы, однако так далеко протестующие не зашли. Но заявили, что будут выходить на акции и дальше, пока правительство к их требованиям не прислушается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все