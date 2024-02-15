Фермеры Франции требуют остановить "вторжение" курятины из Украины

Французские фермеры требуют остановить "вторжение" курятины из Украины и угрожают массовыми протестами - сообщают местные СМИ. По их информации, такая птица продается вдвое дешевле французской, и местные производители не могут с ней конкурировать. Низкие цены объясняются отменой таможенных пошлин и кратно меньшей себестоимостью товара. При этом санитарные нормы и условия труда на украинских птицефабриках оставляют желать лучшего. Маленькие зарплаты, тяжелый график работы, вонь и жара в помещениях. К тому же, их размеры не сопоставимы с количеством птицы, места не хватает для нормальной кормежки и поддержания чистоты. Всего там содержат от 2 до 3 миллионов кур, в то время как во Франции - в среднем по 40 тысяч.