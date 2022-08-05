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Фермеры Италии столкнулись с катастрофическим засолением почв
Засуха на севере Италии грозит долгосрочными последствиями.Крестьяне, работающие в дельте реки По, столкнулись с быстрым засолением почв. Урожай знаменитого местного риса будет ниже на треть: причина как в трехкратном подорожании удобрений, так и в изменении химического состава земель. В воде реки По сейчас содержится 21 грамм соли на литр при норме в 1 грамм. В итоге происходит ухудшение качества почв, которые по результатам нынешней страды придется восстанавливать много лет. Италия рискует лишиться знаменитого национального блюда ризотто - рис для него выращивали именно в дельте реки По.
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