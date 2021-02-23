ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Фермеры Лиона против школьного меню без мяса

Центр французского Лиона превратился в ферму! На главной площади тракторы и другая сельхозтехника, пасутся коровы и бегают козы. Так фермеры протестуют против решения местных властей убрать из школьного питания мясо. В правящей партии уверены: этот шаг позволит упростить и ускорить обслуживание школьников в условиях коронавирусных ограничений. Пострадавшие из-за пандемии и закрытия ресторанов фермеры парируют: COVID-19 - лишь повод для победивших на прошлогодних муниципальных выборах зеленых. А лишение детей мяса сделает их еще более уязвимыми к коронавирусу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все