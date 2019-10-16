Фермеры на тракторах заблокировали автомагистраль в Нидерландах

Сотни рабочих направляются в Утрехт на демонстрацию. Фермеры протестуют против предложенных мер по снижению выбросов азота в атмосферу. В правительстве уверяют, что за 40 процентов таких выбросов ответственно именно сельское хозяйство. Из-за огромного количества тракторов на дорогах страны зарегистрировано более 360 километров заторов.