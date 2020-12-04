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Фермеры Перу блокируют дороги

Протестующие в Перу фермеры перекрыли дороги, вызвав тем самым 15-километровые заторы на дорогах. Демонстранты в городе Чао на севере страны недовольны низкими зарплатами - они вышли на протест, блокируя движение транспорта. Протестующие строили баррикады и жгли на проезжей части покрышки. По данным агентства Associated Press, сельскохозяйственные работники в Перу получают около 10 долларов за 12-14-часовой рабочий день.

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