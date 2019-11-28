Фермеры протестуют: тракторы заблокировали центр Парижа

Центр французской столицы сегодня освещала не только рождественская иллюминация, но и аварийные сигналы тракторов. Сотни машин блокировали движение на Елисейских полях в знак протеста. Фермеры пытаются привлечь внимание властей к проблеме торговли между городами и сельской местностью.



Аграрии недовольны своим финансовым положением, а также участившимися запретами местных властей на пестициды. В это же время около 200 тракторов блокировали отрезок парижской окружной дороги - бульвара Периферик. Подобные протесты уже несколько месяцев периодически проходят в других странах Евросоюза. Накануне тракторы блокировали дороги в Нидерландах и Германии.



