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Фермеры протестуют: тракторы заблокировали центр Парижа

Центр французской столицы сегодня освещала не только рождественская иллюминация, но и аварийные сигналы тракторов. Сотни машин блокировали движение на Елисейских полях в знак протеста. Фермеры пытаются привлечь внимание властей к проблеме торговли между городами и сельской местностью.

Аграрии недовольны своим финансовым положением, а также участившимися запретами местных властей на пестициды. В это же время около 200 тракторов блокировали отрезок парижской окружной дороги - бульвара Периферик. Подобные протесты уже несколько месяцев периодически проходят в других странах Евросоюза. Накануне тракторы блокировали дороги в Нидерландах и Германии.

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