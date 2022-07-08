Фермеры в Нидерландах протестуют против сокращения использования азотных удобрений

В Нидерландах продолжаются широкомасштабные протесты фермеров. Ранее они устроили пикет под домом министра природы и сельского хозяйства. Причина недовольства - планы правительства сократить использование азотных удобрений к 2030 году.

К слову, из-за национальной стачки в стране пустеют полки магазинов. Ассортимент товаров сокращается, в то время как в некоторых торговых точках и вовсе становится проблематично найти некоторые овощи.