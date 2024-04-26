Фермеры в Польше настаивают на жестком контроле украинского экспорта и грозят общенациональной забастовкой

В Польше снова протестуют фермеры. Они блокировали скоростную автомагистраль, которая пересекает страну с севера на юг, и настаивают поставить под жесткий контроль украинский экспорт и, главное, транзит. В настоящий момент из-за сельскохозяйственного демпинга польские аграрии несут колоссальные убытки.



На сегодня фермеры блокируют также несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Но, очевидно, что эта мера признана недостаточной, ведь таким образом давление оказывается главным образом на Киев. Блокада автомагистралей - более эффективное средство воздействия на собственные власти, по этой причине, если после нынешней акции меры приняты не будут, то с 10 мая аграрии объявят общенациональную забастовку.