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Ferrari-парад прошел в Риме
Римляне стали свидетелями впечатляющего зрелища. По улицам и проспектам итальянской столицы прокатились более 50 "Феррари", в основном красных. Учитывая редкость и дороговизну этих машин, общая стоимость кортежа не уступает цене океанского флота средних размеров страны. Парадом отметил свое рождение клуб "Красная страсть", который объединяет владельцев "Феррари" - пока только итальянских, но в перспективе также и зарубежных.
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