Фестиваль в Канаде закончился трагедией - неизвестный открыл огонь по людям

Праздник обернулся трагедией в канадском городе Торонто. Неизвестный открыл огонь прямо во время фестиваля латиноамериканской культуры.

По сообщениям местных СМИ, нападение унесло жизни двух человек, еще пять получили ранения. Напуганные прохожие в панике покидали место происшествия.

Сейчас район ЧП полностью оцеплен. Преступник пока не обезврежен. Полиция ведет поиски стрелка. Его личность, а также мотивы преступления выясняются.