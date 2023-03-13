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Фестиваль красок шумно отпраздновали в Индии

Красный - для процветания, зеленый - для счастья, синий - для долголетия, оранжевый - для успеха. Жители Индии шумно отметили Ранг Панчами - фестиваль красок.

Индийцы празднуют Ранг Панчами, бросая в других ароматный красный порошок (гулал), брызгая подкрашенной водой.

Согласно поверью, боги в этот день приходят к своим последователям, чтобы благословить и решить все проблемы. Люди желают друг другу благополучия и процветания.

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