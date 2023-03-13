Фестиваль красок шумно отпраздновали в Индии

Красный - для процветания, зеленый - для счастья, синий - для долголетия, оранжевый - для успеха. Жители Индии шумно отметили Ранг Панчами - фестиваль красок.

Согласно поверью, боги в этот день приходят к своим последователям, чтобы благословить и решить все проблемы. Люди желают друг другу благополучия и процветания.