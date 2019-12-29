Фестиваль ледовых и снежных скульптур собрал тысячи туристов в Харбине

В китайском Харбине продолжается международный фестиваль ледовых и снежных скульптур. Зимний отдых на севере Китая - это горные лыжи, фейерверки, катание с гор и, конечно, купание в проруби. Для создания гигантских шедевров изо льда и снега из реки Сунгари достали около сотни тысяч кубических метров ледяных блоков. Зарядиться атмосферой праздника на фестиваль приехали тысячи туристов.



