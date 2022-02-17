Фестиваль небесных фонариков прошел на Тайване

Традиционное красочное мероприятие прошло на Тайване. Там приход нового лунного года встретили запуском сотен небесных фонариков. Несмотря на ковид-ограничения, на праздник весны - так называется ежегодный фестиваль - приехали люди со всего острова. При этом они признавались: обязательное ношение маски и социальная дистанция не могли помешать им насладиться захватывающим зрелищем.