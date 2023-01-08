Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве

Дед Мороз Чиз-Хан из Якутии, волшебная спутница Емели, которая исполняет желания "по щучьему велению" и другие сказочные и мифические персонажи со всей России съехались в Москву, чтобы отправиться в путешествие от Дальнего Востока до Северного Кавказа, не надо тратить время и деньги на длительные перелеты. Достаточно посетить фестиваль "Путешествие в Рождество".



Дарья Белоусова-Петровская изучила новогодние легенды и рождественские обряды.

Якутский Дед Мороз Чиз-Хан прибыл из самого климатически сурового места не только России, но и мира. Ведь в Республике Саха находится «полюс холода» Северного полушария. Но мягкая московская погода растопила его ледяное сердце и он превратился в доброго волшебника.

Ворон Кухт - мифический персонаж народов Ханты и Манси



Хитрый, местами неоднозначный, тем не менее, эту птицу особо почитают в Западной Сибири. Ведь с приходом тепла именно вороны прилетают первыми в эти края.



Батыр Сартакпай, по-русски богатырь, в столицу России добирался с Алтая. Его миссия - прокладывать русла рек, создавать озера, следить за нерестом рыбы и защищать редких животных в лесах южной Сибири. Но сегодня, в век научно-технического прогресса, в его услугах, к сожалению, уже так сильно не нуждаются.



Сибирская земля богата не только богатырями, но и угощениями. Какой же праздничный стол в год Зайца, без грибов, ягод и орехов.



Самый многонациональный регион России - Северный Кавказ

На территории находятся сразу 7 республик, которые отличаются гостеприимством и смелостью.

По традиции в новогодние праздники, здесь, в Москве, на Кузнецком мосту, открывается выставка дизайнерских елок. В этом году ее тема, это наука, культура и искусство. Поэтому новогодние украшения - это космический корабли Юрия Гагарина, абстрактные картины Кандинского и Щелкунчик, главный герой балета на музыку Чайковского.

