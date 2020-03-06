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Фестиваль цветов в Иордании

В долине реки Иордан проходит масштабный фестиваль цветов. Флористы и дизайнеры подготовили экспозицию из семисот тысяч сезонных растений. Они образуют геометрические фигуры, букеты и венки. Местные цветоводы делятся секретами выращивания цветов в условиях нехватки воды: Иордания расположена на одной из самых засушливых территорий в мире.

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