Фейки в соцсетях и неверно истолкованное решение суда: что спровоцировало наплыв беженцев в Испанию

Первой причиной массового наплыва нелегальных беженцев в Испанию стала ложная информация в соцсетях. Как сообщили в МВД Марокко, ранее на различных платформах появились видео и сообщения о якобы открытой границе. Вторая причина - неверное истолкование решения испанского суда, которое запрещает немедленную депортацию мигрантов, перехваченных в море.

А пока власти ищут оправдания, число жертв наплыва мигрантов в Сеуту продолжает расти и уже достигло 88 человек.

Волна народного гнева против миграционной политики Брюсселя дошла до австрийской столицы. В Вене сотни людей вышли на марш, выступая против бессилия европейских чиновников. Активисты подчеркивают: проблема не в шенгенских соглашениях, а в самой структуре Евросоюза. Люди призывают Австрию немедленно запустить процедуру выхода из ЕС.

Фото: sputnik.by