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Фейковые новости о планах вторжения используются как предлог для накачки Украины оружием

Информационная атака Запада о якобы готовящейся российской агрессии продолжается с осени прошлого года. Слухи и фейковые новости о планах вторжения используются как предлог для накачки Украины оружием. В условиях обострившегося конфликта в Донбассе Киев уже запросил новые поставки вооружений (видео).

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