Информационная атака Запада о якобы готовящейся российской агрессии продолжается с осени прошлого года. Слухи и фейковые новости о планах вторжения используются как предлог для накачки Украины оружием. В условиях обострившегося конфликта в Донбассе Киев уже запросил новые поставки вооружений (видео).