Выяснилось, что "Фейсбук" активным образом участвовал и участвует в организации нелегального потока мигрантов. Тот факт, что для координации своих действий беженцы пользуются соцсетями, общеизвестен. Однако "Фейсбук" еще и публикует соответствующую рекламу: соцсеть ориентирует, к кому обратиться, если человеку нужна французская или хорватская виза для незаконного проникновения на территорию ЕС. Соответственно, первая стоит 14 тысяч долларов, вторая – 6 тысяч. Также массово распространялась реклама, которая предлагала услуги по доставке мигрантов в Германию через Беларусь. "Фейсбук" свою причастность к возникновению кризиса с нелегалами никак не комментирует.