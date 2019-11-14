"Фейсбук" удалил свыше трех миллиардов фальшивых учетных записей "Инстаграма"

Американская корпорация "Фейсбук", которая владеет одноименной соцсетью и "Инстаграмом", удалила в них с апреля по сентябрь этого года свыше трех миллиардов фальшивых учетных записей. Это официальные данные компании. Удалены и миллиарды сообщений с навязчивой рекламой, а также более 50 миллионов публикаций, которые касались насилия. Руководство "Фейсбука" в последние годы нередко обвиняли в том, что корпорация не предпринимает адекватных мер для того, чтобы защитить личные данные пользователей.



