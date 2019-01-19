"Фейсбуку" грозит рекордный штраф за передачу личных данных

Соцсеть могут наказать за то, что компания не обеспечила конфиденциальность данных своих пользователей. Если будет доказано нарушение соглашения, то штраф может стать самым крупным наказанием для "Фейсбука" в США. Он составит более 22,5 миллиона долларов. К слову, на такую сумму в 2012 была оштрафована компания "Гугл", которую поймали на обходе защиты браузеров с целью сбора все тех же персональных данных.