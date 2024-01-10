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Фильберт: Экономика Германии погрузилась в глубокую рецессию

Немецкая экономика, которую когда-то считали локомотивом Европы, погрузилась в глубокую рецессию в связи с длительной промышленной слабостью. Так заявил блогер и автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт. По его словам, перспективы страны все больше беспокоят немецких граждан, ведь улучшений пока не ожидается.

У нас идет рецессия, она не прекращается, никуда не уходит, и немецкое правительство пыталось ее остановить. Оно не отказалось от своих политических целей, идеологии экологии, от плана по закрытию атомных электростанций (их так и не запустили). Некоторые реакторы, по слухам, даже обработали кислотой, чтобы их невозможно было запустить. Они взяли в кредит деньги из фонда, что были на помощь в связи с пандемией, просто незаконно, как это сказал Конституционный суд, и решили чуть-чуть помочь с ценами на электричество. Это имело минимальный эффект. То есть у нас был прирост в цене 300 %. А они убрали 40 %.
Сергей Фильберт

"Кстати, недавно хвастались, что Германией используется теперь очень много возобновляемой электроэнергии, - вспомнил эксперт. - Но оказалось, что просто закрылось столько предприятий, энергию в таких объемах больше не используют, и большинство расходуемой энергии - зеленая. То есть то, что планировало правительство, не получилось, потому что физически это невозможно. Мир устроен так, как он устроен, и все эти сказки ни к чему не привели".

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