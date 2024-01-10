Фильберт: Экономика Германии погрузилась в глубокую рецессию

У нас идет рецессия, она не прекращается, никуда не уходит, и немецкое правительство пыталось ее остановить. Оно не отказалось от своих политических целей, идеологии экологии, от плана по закрытию атомных электростанций (их так и не запустили). Некоторые реакторы, по слухам, даже обработали кислотой, чтобы их невозможно было запустить. Они взяли в кредит деньги из фонда, что были на помощь в связи с пандемией, просто незаконно, как это сказал Конституционный суд, и решили чуть-чуть помочь с ценами на электричество. Это имело минимальный эффект. То есть у нас был прирост в цене 300 %. А они убрали 40 %.

Сергей Фильберт