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Киркоров опубликовал клип с Зеленским

Киркоров опубликовал клип с Зеленским

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров попал в санкционный список Украины. Певец не стал молчать и на своей странице в соцсетях обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишетРИА Новости.

Киркоровнаписалвсоцсетях:

Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины. Ксожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя.
Филипп Киркоров также выложил отрывок из клипа, в котором когда-то снимался Зеленский. Он назывался "Просто подари". В опубликованном фрагменте видеоклипа Филипп дает подзатыльник будущему украинскому лидеру, тем самым намекая ему, что сидеть перед камерой надо ровно и не вертеться.

Фото из Instagram

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