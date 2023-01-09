Киркоров опубликовал клип с Зеленским

Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины. Ксожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя.

Филипп Киркоров также выложил отрывок из клипа, в котором когда-то снимался Зеленский. Он назывался "Просто подари". В опубликованном фрагменте видеоклипа Филипп дает подзатыльник будущему украинскому лидеру, тем самым намекая ему, что сидеть перед камерой надо ровно и не вертеться.