Филиппины готовятся к тайфуну

К Филиппинам приближается тайфун! Каммури движется со скоростью 20 километров в час. Скорость ветра в эпицентре - 150 километров в час. В стране уже готовятся к стихии. Власти отменяют морские маршруты и авиарейсы внутри страны. В опасных районах проводится эвакуация жителей. Свои дома покинули более 110 тысяч человек, из них 100 тысяч приходится на провинцию Алба.