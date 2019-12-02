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Филиппины готовятся к тайфуну

К Филиппинам приближается тайфун! Каммури движется со скоростью 20 километров в час. Скорость ветра в эпицентре - 150 километров в час. В стране уже готовятся к стихии. Власти отменяют морские маршруты и авиарейсы внутри страны. В опасных районах проводится эвакуация жителей. Свои дома покинули более 110 тысяч человек, из них 100 тысяч приходится на провинцию Алба.

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