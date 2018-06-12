Филиппины сегодня отмечают День независимости

Этот праздник провозглашен в честь обретения страной свободы от Испании в 1898 году. Дипломатические отношения с Беларусью страна установила 22 года назад. С национальным праздником Президента Филиппин Родриго Дутерте и народ этой страны поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко рассчитывает на динамичное расширение сотрудничества между Минском и Манилой.