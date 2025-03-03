Фильм "Анора" с Борисовым и Эйдельштейном завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм"

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Фильм американского режиссера Шона Бейкера "Анора", роли в котором исполнили российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, удостоился главной премии "Оскар", одержав победу в номинации "Лучший фильм". Трансляцию 97-й церемонии награждения в Лос-Анджелесе вела телекомпания ABC, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Фильм "Анора" стал триумфатором церемонии, выиграв пять из шести номинаций, в которых был представлен. Киноакадемия присудила картине также победу в категориях "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучший монтаж" и "Лучший режиссер".

Лучшим анимационным фильмом был признан "Поток" режиссера Гинтса Зильбалодиса. Статуэтку в категории "Лучший зарубежный фильм" взяла бразильская кинокартина "Я все еще здесь". "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева выиграла награды за лучшие звуковые и визуальные эффекты. Награду в категории "Лучший адаптированный сценарий" получил "Конклав". Лучшим документальным фильмом была признана кинолента "Нет другой земли".

97-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в театре Dolby. Объявление номинантов в 2025 году дважды переносилось из-за бушевавших в январе в округе Лос-Анджелес пожаров, унесших жизни по меньшей мере 25 человек и уничтоживших более 12 тыс. строений.