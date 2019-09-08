Фильм "Джокер" получил "Золотого льва" Венецианского фестиваля

И все-таки "Джокер". Кинокартина Тодда Филлипса стала обладателем "Золотого льва" на 76-м Венецианском кинофестивале. "Джокер" - драма о судьбе главного врага Бэтмена. Обедневший комик-неудачник возвращается в родной Готэм-Сити. Он хотел дарить людям радость, но, столкнувшись с человеческой жестокостью, превращается в страшного злодея, который несет смерть и разрушения. Главную роль исполнил Хоакин Феникс. К слову, за главный приз в этом году боролась 21 картина.