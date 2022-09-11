"Мой сын Хантер" взорвал интернет - о западной демократии в лучших традициях Голливуда

В свет вышел фильм "Мой сын Хантер". Всего за сутки картину посмотрели более четырех с половиной миллионов человек. Фильм о разгульной жизни сына американского президента Джо Байдена был снят по реальным событиям, о которых наслышан весь мир.

Компрометирующие фото и видеоматериалы, где Хантер употребляет различные вещества и предается утехам с дамами легкого поведения, уже давно набирают сотни тысяч просмотров в интернете. Чтобы отобразить быт сына американского президента, создателям фильма не пришлось даже строить декорации в павильонах. Они ограничились локациями реальных баров и стриптиз-клубов, собственно говоря, тех мест, где и проводит свое основное время гордость американского президента. Андрей Сыч подробнее в рубрике "Скриншот".





Мажор, который родился с золотой ложкой во рту и существенно расширил объем ноздрей за продолжительную беззаботную жизнь. Хантер Байден предстает в художественном фильме именно таким, каким его уже привыкли видеть на слитых фото и видео из пресловутого ноутбука.

Создатели картины проделали большую работу, собрав воедино всю информацию о наследнике Джо Байдена и придав ей художественную окраску. Ирония в том, что Хантер Байден фактически стал соавтором фильма о себе любимом. Не молодой отпрыск американского президента имеет привычку снимать на камеру свои похождения и хранить на персональном компьютере. Daily Mail посчитала, что сын своего отца лишился уже трех ноутбуков с компроматом. Один из них конфисковали агенты ФБР в офисе его друга доктора, который проходил по делу о домогательствах к пациентам. Другой был забыт в ремонтной мастерской как раз в разгар предвыборной кампании. Этот момент тоже нашел отражение в фильме.





Рассказами о бурной жизни главы Белого дома фильм не ограничивается. Авторы немало времени уделили семейному бизнесу Байденов. Здесь нам напоминают о коррупционных скандалах и серых схемах, когда Хантер входил в совет директоров одной из крупнейших частных добывающих компаний на Украине Burisma Holdings. Стремительный карьерный рост совершенно неожиданно совпал с периодом, когда Джо Байден курировал политику Вашингтона в отношении Киева. Сын влиятельного американского политика получал внушительную зарплату, а всего за пять лет на его счет в одном из банков США "Бурисма" перечислила более 3 млн долларов.

Коррупцию в газодобывающей компании тогда расследовали даже в Украине, именно Джо Байден сделал все, чтобы дело прекратилось. Он сам признавался в том, что генпрокурор Украины был уволен по его требованию. Байден шантажировал официальный Киев прекращением финансирования из Вашингтона.

Художественный фильм получился у авторов практически документальным. В картину вошел не только эпизод с признанием Байдена, но и другие моменты, когда Хантер пользовался влиянием своего отца.