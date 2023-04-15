Фильм Netflix о Клеопатре вызвал возмущения в Египте

Клеопатра уже не та. Жители Египта возмущены документальным фильмом Netflix. Дело в том, что главную роль в нем сыграла темнокожая девушка. Пользователи соцсетей обвинили создателей картины в афроцентризме и фальсификации фактов. А местные историки утверждают, что Клеопатра не имела в своем роду никаких африканских корней. Сам фильм еще не доступен к просмотру, опубликован только трейлер. Но петиция с призывом отменить выход фильма уже появилась, под ней подписались более 50 тысяч человек.