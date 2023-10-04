Фильм о затонувшем батискафе "Титан" снимут в США

Американская компания MindRiot Entertainment решила снять фильм о батискафе "Титан", который в июне 2023 года с пятью пассажирами на борту затонул при спуске к обломкам некогда объявленного непотопляемым лайнера "Титаник", пишет Sputnik.



Компания намерена заняться проектом с кинопродюсером Брайаном Доббинсом. Сегодня проект носит название "Поднятый на поверхность" (Salvaged).



Режиссер Джастин МакГрегор из MindRiot и сценарист Джонатан Кизи напишут сценарий. История кинокартины охватит периоды до, во время и после трагедии с батискафом.



Фото из открытых источников