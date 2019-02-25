Фильм режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" получил три "Оскара"

Разрешилась главная киноинтрига года - в Лос-Анджелесе на церемонии вручения "Оскар" назвали лучший фильм - это "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли. Всего в копилке у картины три "Оскара" - за "Лучший оригинальный сценарий" и за "Лучшую роль второго плана" победителем которой стал Махершала Али. Режиссером года становится Альфонсо Куарон за черно-белую мексиканскую драму "Рома". Эта же картина, к слову, становится первой в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Актером года признали Рами Малека за роль Фредди Меркьюри в картине "Богемская рапсодия". Для него этот год выдался богатым на награды - ранее актера за эту же роль удостоили "Золотого глобуса" и "Бафты". И лучшей актрисой стала Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну в ленте "Фаворитка". Отметилась также певица Леди Гага - она получила заветный "Оскар"за "Лучшую песню" в фильме "Звезда родилась".