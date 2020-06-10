Фильм "Унесенные ветром" под запретом в США

В США досталось знаменитой картине "Унесенные ветром" с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Стриминговая платформа HBO Max удалила фильм из-за "романтизации рабства". Отмечается, что лента может быть возвращена на платформу, но только при условии, что в нем появятся примечания с осуждением происходящего в фильме.





Зачинщиков беспорядков в США планируют арестовать

Американские власти пообещали арестовать организаторов беспорядков в стране. В ближайшее время зачинщики погромов из ультраправых и ультралевых будут задержаны. Уже сейчас ведется расследование в отношении демонстрантов, связанных с американским антифашистским движением "Антифа". Кроме того, обвинения будут предъявлены жителю Иллинойса. Мужчина раздавал взрывчатые вещества во время протестов в Миннеаполисе, призывая бросать их в полицейских.

В Доминикане полиция разогнала демонстрацию против расизма