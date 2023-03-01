Фильмы легендарного Оливера Стоуна о том, как Запад готовил и совершил госпереворот в Украине, на "Беларусь 1"

Я обращаюсь к вам, простым гражданам Беларуси: не дайте заморским кукловодам сделать то, что они сделали с моей страной. Будьте бдительны, вспомните 2020 год - все события, которые у вас происходили, и посмотрите вокруг себя. Никто, кроме вас самих и ваших лидеров, не заинтересован в том, чтобы вы жили лучше. Верьте тем, кто ведет вас, верьте тем, кто защищает. И не верьте людям, которые вам обещают золотые горы, это оборачивается потом реками крови.

Игорь Лопатенок, продюсер, режиссер