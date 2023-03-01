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Фильмы легендарного Оливера Стоуна о том, как Запад готовил и совершил госпереворот в Украине, на "Беларусь 1"
США воюют с Россией руками украинцев уже давно. Большая премьера - фильмы легендарного Оливера Стоуна "Украина в огне" и "В борьбе за Украину" 1 и 2 марта на первой кнопке. Режиссер - обладатель трех премий "Оскар" - рассказывает всю подноготную цветных революций в Украине, как Запад готовил и совершил госпереворот, а также то, как американское посольство координировало Майдан в Киеве, как ставилось условие, чтобы жертв было не менее сотни, и как людей на площади выводили из укрытия под обстрел снайпера. Не пропустите сегодня и завтра эксклюзив на "Беларусь 1".
Ветеран войны во Вьетнаме, трижды лауреат кинопремии "Оскар" режиссер Оливер Стоун задолго до событий февраля 2022 года предсказал, к чему ведет Украину патронаж Запада.
Мне жалко Украину. С американской точки зрения это только кнопка, рычаг для того, чтобы раздразнить русских и держать их на крючке, поэтому на месте любого гражданина любой страны я бы переживал, что США используют эту ситуацию с Украиной в любой момент для перехода к реальной войне.
Фильмы "Украина в огне" 2016 года, а также "В борьбе за Украину" 2019-го ценны тем, что раскладывают на примере Майдана, как совершается цветная революция, госпереворот. Сценарий на конкретных примерах объясняют американские исследователи.
Высокопоставленный член Конгресса США, политик высокого ранга, человек, который баллотировался в президенты, говорил людям, которые выступали против своего законно избранного на тот момент правительства, что США на их стороне.
Немаловажно: в фильме есть свидетельства непосредственных участников тех событий. Президент Украины Янукович (в 2014 г.) и министр внутренних дел Захарченко - люди, обладавшие всей полнотой информации, и которых очень бы хотели устранить исполнители госпереворота.
Посол Соединенных Штатов в Украине постоянно принимал представителей Майдана у себя в посольстве. Мы это очень хорошо знали, мы это отслеживали, и создавалось такое впечатление, что в посольстве США существует штаб, который управляет этим процессом. Мы вели переговоры с оппозицией и очень часто договаривались, но как я позже понял, это была игра.
В своем фильме авторы рассказывают, какие "ингредиенты" используются для "рецепта" цветной революции - нагнетание в СМИ, демонстративная поддержка заговорщиков западными элитами, сакральные жертвы. Одновременно предпринимаются усилия по промывке мозгов людям, а также уничтожению экономики, если посмотреть в перспективе. Что это за прогресс в госстроительстве, если в независимой Украине закрылись 10 тыс. предприятий?
Западные программы по развитию гражданского общества не более чем дымовая завеса шизофренизации населения, разделения людей по любым признакам, в первую очередь национальным.
Все это в совокупности ведет к массовой гибели людей.
Я обращаюсь к вам, простым гражданам Беларуси: не дайте заморским кукловодам сделать то, что они сделали с моей страной. Будьте бдительны, вспомните 2020 год - все события, которые у вас происходили, и посмотрите вокруг себя. Никто, кроме вас самих и ваших лидеров, не заинтересован в том, чтобы вы жили лучше. Верьте тем, кто ведет вас, верьте тем, кто защищает. И не верьте людям, которые вам обещают золотые горы, это оборачивается потом реками крови.
Авторы фильма не просто рассказывают о Майдане - они рассказывают историю Украины и последовательных попыток превратить эту страну в оружие, пускай и путем ее уничтожения.
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