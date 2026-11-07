Financial Times: авиакомпании Европы получили письма с угрозами о новых атаках

Европа готовится к новой волне авиаатак. По данным газеты Financial Times, в адрес местных авиакомпаний и ведущих СМИ поступили электронные письма с предупреждениями от организаторов хаоса в небе.

В текстах этих посланий с угрозами говорится, что недавние инциденты лишь малая часть того, что ждет регион в ближайшем будущем. Помимо авиаотрасли, под ударом окажутся круизные лайнеры, метро и поезда.

Следует отметить, что только за прошедшую неделю стали целями более 50 пассажирских авиарейсов по всему континенту. Все они были вынуждены сменить курс и совершить экстренные посадки для проверок спецслужбами. В результате проверок все угрозы оказались ложными.