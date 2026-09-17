Financial Times: Европе грозит дефицит картофеля

Горячее лето сокращает рацион европейцев. ЕС грозит дефицит картофеля из-за аномальной жары, пишет Financial Times. По оценкам специалистов, потери составили более 3 млн т, а материальный ущерб - от 400 до 620 млн евро.

В ключевых странах-производителях, таких как Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, общий объем производства картофеля сократится примерно до 20 млн т. Особенно сильно от жары и пересыхания почвы пострадали Франция и Бельгия.

Рынок уже отреагировал повышением цен. В некоторых европейских странах картофель подорожал до 250 евро за тонну, а во Франции - до 520 евро.