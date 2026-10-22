Financial Times: НАТО упрощает военные поставки для Киева

Североатлантический альянс упрощает военные поставки для Киева - об этом пишет Financial Times.

По данным издания, НАТО разрешит Украине закупать оружие, боеприпасы и военную технику через свое Управление по поддержке и закупкам. Это может позволить Киеву получать поставки быстрее и по более низким ценам.

Сообщается, что на прошлой неделе агентство провело в Киеве мероприятие для 150 украинских компаний, разъяснив порядок регистрации производителей для участия в контрактах.