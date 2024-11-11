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Financial Times: В 2025 году между Россией и Украиной будет заключен мирный договор

В 2025 году между Россией и Украиной будет заключен мирный договор. Такой прогноз дает Financial Times.

Издание отмечает,  что Киеву при этом придется смириться с фактической потерей территорий. В то же время новоизбранный Трамп для этого будет угрожать России ужесточением санкций и усилит поставки оружия ВСУ.

Идея вступления Украины в НАТО также будет решена в наступающем году.

Членство Киева заморозят, но не отменят окончательно, прогнозирует Financial Times.

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