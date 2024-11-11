Financial Times: В 2025 году между Россией и Украиной будет заключен мирный договор

В 2025 году между Россией и Украиной будет заключен мирный договор. Такой прогноз дает Financial Times.



Издание отмечает, что Киеву при этом придется смириться с фактической потерей территорий. В то же время новоизбранный Трамп для этого будет угрожать России ужесточением санкций и усилит поставки оружия ВСУ.



Идея вступления Украины в НАТО также будет решена в наступающем году.



Членство Киева заморозят, но не отменят окончательно, прогнозирует Financial Times.