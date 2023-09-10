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Financial Times: декларация G20 стала ударом для Запада

Итоговая декларация саммита "Большой двадцатки" стала ударом для западных стран. Об этом пишет газета "Файнэншл Таймс".

Документ устраняет серьезные разногласия по поводу формулировок в отношении украинского кризиса. Как обращают внимание авторы материала, такой подход США и страны НАТО изначально отвергали, поскольку, по их мнению, создается впечатление, будто обе стороны одинаково виновны в происходящем. Однако сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров, отказавшихся следовать указке Вашингтона. Теперь процесс обсуждения проблемы регулируется правилами, которые поддерживают все страны G20.

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