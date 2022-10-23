Financial Times: энергокризис грозит серьезными проблемами экономике Европы

Крупные европейские компании из-за нехватки энергии сокращают производства и запасаются теплой одеждой для работников. Последствия энергокризиса в экономическом обзоре опубликовало издание Financial Times. Некоторые предприятия, пишут авторы, планируют переместить производство в другие страны, с более надежными и дешевыми поставками энергоносителей. В ЕС уже остановлены почти 10 % сталелитейных предприятий. Вполовину сократили производство первичного алюминия, кремния и сплавов железа - на 27 %, удобрений - на 70 %. Под ударом энергокризиса, а также инфляции, оказались и медучреждения. Как сообщил министр здравоохранения Германии, если не отреагировать быстро и решительно, больницы придется закрыть.