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Financial Times: энергокризис грозит серьезными проблемами экономике Европы
Крупные европейские компании из-за нехватки энергии сокращают производства и запасаются теплой одеждой для работников. Последствия энергокризиса в экономическом обзоре опубликовало издание Financial Times. Некоторые предприятия, пишут авторы, планируют переместить производство в другие страны, с более надежными и дешевыми поставками энергоносителей. В ЕС уже остановлены почти 10 % сталелитейных предприятий. Вполовину сократили производство первичного алюминия, кремния и сплавов железа - на 27 %, удобрений - на 70 %. Под ударом энергокризиса, а также инфляции, оказались и медучреждения. Как сообщил министр здравоохранения Германии, если не отреагировать быстро и решительно, больницы придется закрыть.
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