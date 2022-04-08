Financial Times: Гегемония доллара под угрозой

Санкции западных стран против России, включая блокировку валютных резервов Москвы, могут нарушить доверие к доллару и изменить глобальный финансовый пейзаж. Об этом пишет британская газета Financial Times. Действия Вашингтона в перспективе могут привести к альтернативной экономической системе, ведь, несмотря на истерику Запада, Россию осудила только коалиция вокруг США.



Воспользоваться моментом может Китай, предлагающий свою систему банковских переводов как альтернативу SWIFT. Кроме того, Москва в торговых отношениях с Пекином и Дели уже начала рассчитываться в национальных валютах. По количеству населения только в этих трех странах получается, что уже половина планеты практически перестала зависеть от американской валюты. И с течением времени дедолларизация, судя по всему, продолжится.