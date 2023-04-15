Financial Times: Китай отказал в визе госсекретарю США Блинкену для приезда в страну

Китай не дал разрешения посетить страну госсекретарю США Энтони Блинкену - ему отказали в визе. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, сообщает ТАСС.



Китай сообщил США, что пока не готов определить новую дату прибытия Блинкена в страну, которую госсекретарь США отменил в феврале. Причина в том, что пока не ясны планы руководства США относительно итогов расследования по сбитому китайскому аэростату.

В Китае есть опасения, что США опубликуют отчет ФБР и вещественные доказательства в тот момент, когда Блинкен будет в Китае.

По информации источников, глава МИД КНР Цинь Ган коснулся этого вопроса во время встречи с представителями США на высоком форуме "Развитие Китая" в Пекине в марте.

Фото: Синьхуа