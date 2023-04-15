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Financial Times: Китай отказал в визе госсекретарю США Блинкену для приезда в страну
Китай не дал разрешения посетить страну госсекретарю США Энтони Блинкену - ему отказали в визе. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, сообщает ТАСС.
Китай сообщил США, что пока не готов определить новую дату прибытия Блинкена в страну, которую госсекретарь США отменил в феврале. Причина в том, что пока не ясны планы руководства США относительно итогов расследования по сбитому китайскому аэростату.
В Китае есть опасения, что США опубликуют отчет ФБР и вещественные доказательства в тот момент, когда Блинкен будет в Китае.
По информации источников, глава МИД КНР Цинь Ган коснулся этого вопроса во время встречи с представителями США на высоком форуме "Развитие Китая" в Пекине в марте.
Фото: Синьхуа
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