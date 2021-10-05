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Financial Times: мир пока не нуждается в новых вакцинах от коронавируса
Мир пока не нуждается в новых вакцинах от коронавируса. Такие данные публикует газета Financial Times. Новые штаммы, начавшие циркулировать по планете, более заразны, но не настолько сильно отличаются от первоначального варианта. Однако, по мнению некоторых ученых, в следующем году могут понадобиться новые вакцины из-за неизвестных мутаций.
Европейцев такие новости не радуют. В Латвии острый дефицит лекарств: список отсутствующих в продаже медикаментов насчитывает уже несколько сотен наименований. Часто местным жителям приходится мчаться за лекарствами на другой конец страны. Аналогичная ситуация в соседней Эстонии.
Литва - европейский лидер по заболеваемости COVID-19
На фоне общеевропейского кризиса выделяется Литва. Страна оказалась первой в статистике региона по количеству заболевших и второй по смертности. В США тем временем не утихают демонстрации против так называемой вакцинной тирании. От ярости люди сметают некоторые временные пункты вакцинации, а потерявшие работу медики сжигают свои халаты. Похожие волнения прокатились и по Лас-Вегасу. Там люди требовали разрешить власти вернуться им на работу, несмотря на отсутствие прививки.
Недовольство санитарной диктатурой выражают и жители Туманного Альбиона. В Лондоне противники вакцин устроили пикет во время спортивного мероприятия. Активисты подняли десятки транспарантов с лозунгами против санитарных паспортов.
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