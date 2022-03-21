Financial Times: Миру грозит молочный кризис

Вслед за проблемами с топливом и зерном мир столкнется с молочным кризисом - пишет Financial Times. В публикации отмечается - цены на молоко растут, поскольку ситуация в Украине угрожает поставкам кормов и удобрений. Усугубляет ситуацию и тот факт, что из-за нарушенных в пандемию логистических цепочек цены уже выросли. К примеру, стоимость сухого молока побила восьмилетний рекорд. Однако из-за антироссийских санкций, обстановки в Украине и дальнейшего нарушения мировой логистики молочное сырье, как опасаются производители, может подорожать еще больше.