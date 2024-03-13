Британское издание Financial Times сообщает неутешительную для европейских алармистов новость: бундесвер в действительности гораздо слабее, чем кажется.

Газета ссылается на депутата бундестага Еву Хегль, которая состоит в профильном комитете парламента. По ее словам, немецкой армии не хватает средств, военной техники и главное, кадров. Военные, например, до сих пор пользуются факсом просто потому, что нет в достатке радиостанций.

На конец прошлого года в бундесвере насчитывалось 180 тыс. штыков и 20 тыс. незанятых вакансий.