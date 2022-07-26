Financial Times: Украина может оказаться на пороге финансовой катастрофы

Украина же может оказаться на пороге финансовой катастрофы уже к осени, информирует газета Financial Times. В публикации отмечается, что вскоре правительству не будет хватать денег на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета. Речь идет об образовании и здравоохранении. Такая ситуация может сложиться из-за роста трат на военные действия, уточняют эксперты. Обещанные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими траншами и "слишком медленно". Без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины "уйдет в крутое пике", а "боевые действия продолжать будет невозможно", резюмируют журналисты издания.