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Financial Times: Украина может оказаться на пороге финансовой катастрофы
Украина же может оказаться на пороге финансовой катастрофы уже к осени, информирует газета Financial Times. В публикации отмечается, что вскоре правительству не будет хватать денег на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета. Речь идет об образовании и здравоохранении. Такая ситуация может сложиться из-за роста трат на военные действия, уточняют эксперты. Обещанные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими траншами и "слишком медленно". Без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины "уйдет в крутое пике", а "боевые действия продолжать будет невозможно", резюмируют журналисты издания.
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