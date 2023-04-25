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Financial Times: Япония и ЕС не поддержали стремление Вашингтона запретить весь экспорт в Россию

Япония и Европейский союз не поддержали стремление Вашингтона запретить весь экспорт в Россию. Об этом сообщает издание Financial Times. "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", - такой ответ последовал за американским предложением.

Комментировать его США не стали, однако в публикации отмечается, что Штаты "продолжат искать способы привлечь Россию к ответственности".

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