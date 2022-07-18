Financial Times: Запасы западных вооружений не рассчитаны на затяжной конфликт

Производители США требуют от администрации Байдена внести ясность по планам поставок оружия Киеву - пишет Financial Times. Американскому военно-промышленного комплексу необходимо понимать уровень спроса, так как запасы западных вооружений не рассчитаны на затяжной конфликт. Пока нет точной информации, что какие-то виды вооружений подходят к концу, однако, по словам экспертов, никто точно не создавал запасов, которые смогли бы удовлетворять текущий спрос несколько лет подряд.