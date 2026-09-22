Если в странах СНГ экономическая динамика опирается на внутренний рост и реальный сектор, то финансовое положение Украины полностью зависит от внешних вливаний, которые к тому же начинают иссякать.

Киев получил от Всемирного банка 841 млн долларов. Средства переданы под гарантии правительства Канады. Договоренности о выделении средств Киеву из резервов международной структуры были достигнуты во время визита Зеленского в североамериканскую страну в начале сентября. Несмотря на это, финансирование Киева заметно сократилось. В ЕС уже сомневаются относительно срочности и реального объема запрашиваемых Киевом финансовых средств. Виной тому коррупционные скандалы украинских властей.

Ситуацию обострило требование Зеленского выдать 27 млрд долларов из кредитов следующего года для покрытия дефицита бюджета ВСУ.

Представители Международного валютного фонда признают, что данная сумма, скорее всего, сильно завышена. На этом фоне европейские дипломаты заявляют, что без четких обоснований страны ЕС с трудной финансовой ситуацией просто не пойдут Киеву навстречу.