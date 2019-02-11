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Финансирование госслужащих в США может быть снова приостановлено

Соединенным Штатам грозит новый шатдаун. Действие временного бюджета заканчивается уже в пятницу. И если конгресс вновь откажется выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой, финансирование госслужащих может быть снова приостановлено. Пока переговоры в тупике. Президент США требует на усиление безопасности на южной границе страны почти 6 миллиардов долларов, а демократы пока согласны выделить только 800 миллионов.

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